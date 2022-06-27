İktidar seçmeniyle karşı karşıya: Kadına şiddette cezalar artırılsın isteniyor

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:15

Türkiye toplumu vicdanı büyük bir toplumdur. Belki de bu nedenle, Anadolu tarihi birçok güç savaşına tanıklık etse de Anadolu halkı hiçbir zaman aşırılığa uzun süre destek vermemiştir. Sağduyuludur, paylaşımcıdır, dayanışmacıdır. İster bir siyasal hareket olsun ister bir siyasi lider olsun, ona olan desteği, onun aşırılaşan tutumuna olan desteğiyle aynı değildir.

Haberin devamı

