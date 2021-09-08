İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Teke Tek programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu.
Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mansur Yavaş hakkında övgülerde bulunan Ortaylı, "Arkasından Beypazarı gibi bir efsaneyle gelen Mansur Bey, berbat olan Başkentimizi ıslah ediyor. Allah ömür verirse bunu başaracağına eminim. Efsanevi, heykellik adamlar." ifadelerini kullandı.
İlber Ortaylı'nın açıklaması şöyle oldu:
Mansur Bey bir belediye residir. Küçük Anadolu'nun, orta Anadolu'nun uykudaki,, iflas eden kasabalarıdan birinin başına geçti.
Bu lafı cesaretle söylüyorum. Beypazarı olarak kaldı ve üretken oldu, ananeyi de devam ettiriyor. Büyük başarı.
Onun yüzünden etrafı şehirler de öyle olmaya başladı. Yani Güdül, Nallıhan, Çamlıdere... Yani Ankara-İstanbul yolculuğu yapanlara tavsiye ediyorum, durun durun bakın. Görürsünüz.
Arkasından Beypazarı gibi bir efsaneyle gelen Mansur Bey, bugün berbat olan büyükşehirimiziB, aşkentimizi ıslah ediyor. Allah ömür verirse bunu başaracağına eminim.
İktidarlar, bizzat kendi partileri mani olsa da onu halleder. Kişiliği de çok iyi.
Efsanevi, heykellik adamlar. (Mansur Yavaş, Yılmaz büyükerşen)
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