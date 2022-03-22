İlyas Salman hakim karşısında
Sosyal medya hesabından 25 Ocak 2021'de 'Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı' iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman hakim karşısına çıktı.
İlyas Salman savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Sanat hayatın kendisi olmasa da hayatın kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanlar vardır. Beni ceza vererek de el sallayarak da uğurlayabilirsiniz. Ben istediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirmeye muhalif kişiliğime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır" ifadelerini kullandı.
Duruşma salonundan çıkmasının ardından konuşan Salman, "Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok" dedi.
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