İmamoğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt: Gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu bugün Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "cumhurbaşkanlığı adaylığıyla" ilgili soruya verdiği yanıtta, "Benim gündemimde yok. Gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var" dedi.



