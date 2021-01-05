İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
Yapılan son anketlerde halk desteği yüzde 56'nın üzerine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu oran ile önüne geçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir seçimde karşı karşıya gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım. Diğer konu beni ilgilendirmiyor" dedi.
Yapılan son anketlerde halk desteği yüzde 56'nın üzerine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu oran ile önüne geçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir seçimde karşı karşıya gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım. Diğer konu beni ilgilendirmiyor" dedi.
Taksim, Bakırköy ve Kadıköy meydanları ile Salacak sahiliyle ilgili yarışmaları kazanan projelerin ödüllendirildiği tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Sayıştay'ın süt dağıtımını engellemediğini, konun mevzuatla ilgili olduğunu söyleyen CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile arasında bir görüş ayrılığı olmadığını söyledi.
"DOĞAN BEYLE ARAMIZDA HİÇ BİR ÇATIŞMA YOK"
İmamoğlu, "Doğan Bey’le aramızda hiçbir çatışma yok. Ben de ‘Engellendik’ diye bir tarifte bulunmadım. Sayıştay’ın engelleme yetkisi yok zaten. Sayıştay bir rapor düzenler ve ilgili kurumlara dönük tavsiyede bulunur. Sayıştay’ın raporunda mevzuata göre sütle ilgili eleştirisi var. İhale biçimi ile ilgili. Biz üreticiden direkt alıyoruz. Bu süreçler normaldir. Mevzuata dönük eleştiriye karşı bizim de eleştirimiz söz konusu. Doğan Bey’le aynı fikirde ifade de bulunduk” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldıkları Eminönü - Alibeyköy Tramvay hattının ilk kısmının açılışında başörtülü iki yöneticinin baretinin olmadığı yönündeki bir soru üzerine de şunu söyledi:
"Arkadaşlarıma yaptığımı direkt esprimi de hatırlıyorum. Hepsinin başında yeşil baret vardı. Kameralara doğru olduğumuz kısımda çıkarmış olabilirler. Gezi ve brifing esnasında iki Parti Meclis üyemizin başında baret vardı. Birinin başı açıktı, birinin başında başörtüsü vardı. Belki sizin gözünüz bareti görmedi, başörtüsünü gördü. Bakışınızla ilgili olabilir.”
İMAMOĞLU'NUN ANKETLERDE ÖNDE ÇIKMASI
İstanbul’da yapılan anketlerde oy aranı yüzde 56'nın üzerine çıkan İmamoğlu, "Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile karşı karşıya geldiğinizde önde çıkıyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna da "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım. Diğer konu beni ilgilendirmiyor” karşılığını verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Dünyada böylesi yok
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- ‘Örgütü bilen biri olmalı’
- Öğrencileri bu fotoğrafla tehdit ettiler
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi