İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt

05 Ocak 2021 Salı, 16:37

Yapılan son anketlerde halk desteği yüzde 56'nın üzerine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu oran ile önüne geçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir seçimde karşı karşıya gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım. Diğer konu beni ilgilendirmiyor" dedi.

Taksim, Bakırköy ve Kadıköy meydanları ile Salacak sahiliyle ilgili yarışmaları kazanan projelerin ödüllendirildiği tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Sayıştay'ın süt dağıtımını engellemediğini, konun mevzuatla ilgili olduğunu söyleyen CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile arasında bir görüş ayrılığı olmadığını söyledi.

"DOĞAN BEYLE ARAMIZDA HİÇ BİR ÇATIŞMA YOK"

İmamoğlu, "Doğan Bey’le aramızda hiçbir çatışma yok. Ben de ‘Engellendik’ diye bir tarifte bulunmadım. Sayıştay’ın engelleme yetkisi yok zaten. Sayıştay bir rapor düzenler ve ilgili kurumlara dönük tavsiyede bulunur. Sayıştay’ın raporunda mevzuata göre sütle ilgili eleştirisi var. İhale biçimi ile ilgili. Biz üreticiden direkt alıyoruz. Bu süreçler normaldir. Mevzuata dönük eleştiriye karşı bizim de eleştirimiz söz konusu. Doğan Bey’le aynı fikirde ifade de bulunduk” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldıkları Eminönü - Alibeyköy Tramvay hattının ilk kısmının açılışında başörtülü iki yöneticinin baretinin olmadığı yönündeki bir soru üzerine de şunu söyledi:

"Arkadaşlarıma yaptığımı direkt esprimi de hatırlıyorum. Hepsinin başında yeşil baret vardı. Kameralara doğru olduğumuz kısımda çıkarmış olabilirler. Gezi ve brifing esnasında iki Parti Meclis üyemizin başında baret vardı. Birinin başı açıktı, birinin başında başörtüsü vardı. Belki sizin gözünüz bareti görmedi, başörtüsünü gördü. Bakışınızla ilgili olabilir.”

İMAMOĞLU'NUN ANKETLERDE ÖNDE ÇIKMASI

İstanbul’da yapılan anketlerde oy aranı yüzde 56'nın üzerine çıkan İmamoğlu, "Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile karşı karşıya geldiğinizde önde çıkıyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna da "Benim böyle bir gündemim yok. Ben, İBB Başkanıyım, İstanbul halkının bana karşı teveccühü oluşuyorsa bundan onur gurur duyarım. Diğer konu beni ilgilendirmiyor” karşılığını verdi.