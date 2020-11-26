İmamoğlu'ndan şoke eden yanıt: Rahatsızım diyen varsa toplantıyı terk edebilir!

26 Kasım 2020 Perşembe, 14:34

TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısının kayıt altına alınmaması için Ekrem İmamoğlu'na oylama teklifinde bulundu.



İmamoğlu, Acar'ın teklifine "Bu şahsi talebinizdir. Bizim bu UKOME toplantımızı kapsamamaktadır. İBB'nin tanzim ettiği bu ve ya benzeri toplantıların tümü katılımcıların kim olduğuna bakmaksızın şeffaf bir biçimde yayınlanmaktadır. Burada kurumsal olarak bulunmaktan rahatsız olan varsa bunu kurumları bize yazsın değerlendirelim. Kişisel olarak ben bulunmaktan rahatsızım diyen varsa toplantıyı terk edebilir. Bu UKOME'yi biz koordine ediyoruz, çalışma koşullarını ve buradaki kapsama alanını biz tanzim ediyoruz. Bu UKOME'nin herhangibir gündemini ilgilendirmediği için de bu oylama önerinizi reddediyorum" diye yanıt verdi.

Acar bunun üzerine İmamoğlu'na "O zaman başkanım diğer UKOME'den önce yazılarımızı yazalım kurumlar olarak size" ifadelerini kullandı. İmamoğlu da "Olur yazsanız da cevabım belli ama yazsınlar değerlendirelim" ifadeleriyle Acar'a karşılık verdi.





