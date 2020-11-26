UKOME toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
Gündeminde yeni taksi sisteminin de yer aldığı UKOME ( Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) toplantısında Marmaray'ın ücretleri konusundaki tartışmada bir diyalog dikkati çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda "Biz aile fertlerini bile Marmaray'dan ücretsiz geçiremiyoruz" diyen TCDD Taşımacılık AŞ 1 Bölge Müdürü Veysi Alçınsu'ya "Herhalde geçiremeyeceksin, deme bunu müdürüm" dedi.
Bunun üzerine "Kanun maddesi var. Kanun bağlayıcı" diyen Alçınsu'ya İmamoğlu, "Aile fertlerini geçirmeye çalışırsak bizim İBB'nin nüfusü 500 bin. Yanarız yani" yanıtını verdi.
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