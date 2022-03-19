İmamoğlu'ndan yurttaşlara uyarı: 'Kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün olacak'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, art arda uyarılarda bulunurken kentte bugün de kar bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yurttaşlara toplu taşıma kullanma çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.
İmamoğlu, canlı yayınlanan bilgilendirme konuşmasını, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün. İBB olarak sahadayız" notuyla paylaştı.
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