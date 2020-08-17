İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde depremden iki gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Olası bir İstanbul Depremi için hazırlıkta olduklarını ifade eden İmamoğlu, 17 Ağustos’tan iki gün sonra el kamerasıyla afet bölgesine gittiği görüntülerin de yer paylaşımında “Depremin öldürmediğini, yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü gördük” diye konuştu.
Paylaşımında, depreme ilişkin röportajına yer veren İmamoğlu video şu notu düştü:
"#17Ağustos1999 Depremi’nde kaybımızın bu kadar çok olmasının bir tek sebebi yapıların çürük olmasıydı. Kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyorum. Olası İstanbul depremi için ciddi bir hazırlık içindeyiz. İş birliği adına da herkese elimizi uzatıyoruz."
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