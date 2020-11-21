İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar

21 Kasım 2020 Cumartesi, 17:23

Örnektepe'de açılan Mahalle Evleri kapsamında Ekrem İmamoğlu çocuklarla bir araya geldi. Çocukların oyuncak istemesi üzerine İmamoğlu, "Bir hafta, iki hafta buraya geleceksiniz, bir şeyler öğreneceksiniz o ablalar size yol gösterecek. Sonra da hediyelerinizi takdim edecekler tamam mı?" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'ndan oyuncak sözü alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

İBB'nin Twitter hesabından paylaşılan videolu mesajda "Bu şehrin çocuklarına eşit olanaklar sağlayacak adımlar atıyoruz. Sulukule ve Örnektepe’de açtığımız Mahalle Evleri ile çocukların eğitim hayatını destekleyecek, sosyalleşmelerine katkı sunacağız" ifadelerine yer verildi.