İmamoğlu’nun ziyaret ettiği muhtar AKP’li belediyenin hedefinde:

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bahçelievler ziyareti sırasında Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'i de ziyaret etmesi üzerine, AKP'li Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır'ın muhtarlığa giderek İbrahim Güzel'e hakaretlerde bulunması sosyal medyada yayılan video ile gündem olmuştu. Şirinevler Muhtarı Güzel, yaşadıklarını Cumhuriyet'e anlattı.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2023 Salı, 18:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bahçelievler ziyareti sırasında Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'i de ziyaret etmesi üzerine, AKP'li Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır'ın muhtarlığa giderek İbrahim Güzel'e hakaretlerde bulunması sosyal medyada yayılan video ile gündem olmuştu. Şirinevler Muhtarı Güzel, yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

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