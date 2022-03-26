İngiliz bakandan Rus şakacıların 'Nazi' sorusuna skandal yanıt

26 Mart 2022 Cumartesi, 13:59

Birleşik Krallık kabinesinin Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel, Vovan222prank adlı bir şaka kanalının son kurbanları oldu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'i taklit ederek İçişleri Bakanı Priti Patel'e sorular soran Rus şakacılar, skandal niteliğinde bir cevap aldı.