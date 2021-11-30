İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı

30 Kasım 2021 Salı, 15:16

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bir F-35 savaş uçağı, Kasım ayının başında Akdeniz’e düşmüş ve pilot kurtarılmıştı. Savaş uçağının motorun üzerindeki plastik kılıfın unutulması nedeniyle düştüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Savaş uçağının düşme anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkarken görüntüde, uçak gemisi pistinde ilerleyen savaş uçağı kalkış rampasına geldiği esnada hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düşüyor.

Pilotun ise kısa bir süre içerisinde kendisini fırlatarak kurtulduğu anlaşılıyor.