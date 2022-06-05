İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı
Adana'da çaldıkları internet kablolarını sokakta taşıyan 2 şüpheli, mahallelinin bağırmasıyla kaçtı. Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi, bir iletişim firmasına ait internet kablolarını kestikten sonra sararak toplamaya başladı.
Hırsızların seslerine uyanan bir kişi, "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırarak sokağa çıkınca, şüpheliler kaçmaya başladı. Otomobiline binen mahalleli, şüphelilerin peşinden gitti.
Şüpheliler çaldıkları kabloyu yere bırakarak, motosikletle kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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