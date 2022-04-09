İnternet sitesinde verdiği ilan hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:23

Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Bilal Demir, birkaç yıl önce hobi amacıyla tavuk, inek, koyun ve cüce keçi beslemeye başladı. Şimdilerde hayvanlarının sayısını azaltmayı düşünen Demir, gürültü yapmaları ve hareketli olmaları nedeniyle keçilerini satmaya karar verip, yeğeninin yardımıyla internet sitesinde ilan oluşturdu.

Yeğeninin sosyal medya hesabından 20 Mart'ta yapılan paylaşımda 'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi ve tekesi' ifadesiyle keçileri satışa sunan Demir'e, ilanı fark eden hayvanseverler tepki gösterdi. Tepki üzerine internet sitesinin yöneticileri ilanı yayından kaldırdı.