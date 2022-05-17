Irak’ta kum fırtınası 4 bin kişiyi hastanelik etti

17 Mayıs 2022 Salı, 09:16

Irak’ta hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası nedeniyle sabah saatlerinde itibaren nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının 4 bine ulaştığı kaydedildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 bin kişinin hastanelere kaldırıldığı ve tümüne gereken tıbbi müdahalenin yapıldığı aktarıldı.