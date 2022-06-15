İş yerlerinde hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:36

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için operasyon yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Sancaktepe'de 6, Ataşehir'de 7, Tuzla ve Ümraniye'de birer işyerinden hırsızlık yaptıkları ayrıca bir gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenli kameralarına yakalandıklarını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin işyerlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girdikleri çaldıklarını çalıntı araçlara yükleyerek götürdükleri görüldü.

Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için 11 Haziran 2022 tarihinde operasyon yapıldı. Baskınlarda şüpheli Sinan B.(27), Hatice Ç.(27), Seda B.(40), Serkan Ç.(22) ve 17 yaşındaki B.Ü. gözaltına alındı