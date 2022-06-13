İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü

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Sultangazi’de şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan işçiler son anda kendilerini dışarı attı. Alev topuna dönen konteyner itfaiye tarafından söndürüldü.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:45

Yangın, dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Şantiye alanının iç kısmında işçilerin konakladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

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İstanbul Yangın işçiler

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