İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:45

Yangın, dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Şantiye alanının iç kısmında işçilerin konakladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

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