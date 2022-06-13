İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü
Sultangazi’de şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan işçiler son anda kendilerini dışarı attı. Alev topuna dönen konteyner itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Şantiye alanının iç kısmında işçilerin konakladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.
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