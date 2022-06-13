İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü

Sultangazi’de şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan işçiler son anda kendilerini dışarı attı. Alev topuna dönen konteyner itfaiye tarafından söndürüldü.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:17
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: İşçiler ölümden döndü
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Yangın, dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Şantiye alanının iç kısmında işçilerin konakladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bu sırada içeride olan işçiler kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen konteyner itfaiye tarafından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.


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