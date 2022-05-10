IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı

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Şanlıurfa emniyeti, IŞİD'in daha önceden Suriye’de gerçekleştirdiği eylemlerin video ve fotoğraflarını inceleyerek terör örgütüne darbe vurdu.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 14:42

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iside-video-ve-fotograflarla-darbe-10-gozalti-1934578

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