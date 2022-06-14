İşlek caddede drifte '9 bin lira' ceza
Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Adana'daki Bülent Angın Bulvarı'nda, kendisinin ve çevresindekilerin hayatını tehlikeye atarak 'drift' yapan Ahmet A. isimli sürücünün aracı, trafikten 60 gün men edildi. Sürücüye, para cezası da kesildi.
Adana'nın işlek caddelerinden Bülent Angın Bulvarı'nda, otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.
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