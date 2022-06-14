İşlek caddede drifte '9 bin lira' ceza

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Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Adana'daki Bülent Angın Bulvarı'nda, kendisinin ve çevresindekilerin hayatını tehlikeye atarak 'drift' yapan Ahmet A. isimli sürücünün aracı, trafikten 60 gün men edildi. Sürücüye, para cezası da kesildi.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 11:27

Adana'nın işlek caddelerinden Bülent Angın Bulvarı'nda, otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.

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Trafik drift Adana Seyhan trafik cezası

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