İsmail Saymaz'dan Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını nasıl öğrendiğini açıkladı. İsmail Saymaz, Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin, "Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan öğrendi" diye konuştu.
Gazeteci İsmail Saymaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.
İsmail Saymaz, Halk TV'deki Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset programında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasını değerlendirdi.
Saymaz, Albayrak'ın istifasını Erdoğan'ın da sosyal medyadan gördüğünü söyleyerek, "Bu bizim devlet tarihimizde bir ilk. Bazılarımız istifayı Cumhurbaşkanı'ndan önce gördü" dedi.
Saymaz şu ifadeleri kullandı:"Berat Albayrak 2 gün Antalya’dan İstanbul’a geldi. Tarifeli uçakla gelmiş. Bunu çeşitli yerlerden teyit ettim. Süleyman Soylu önce istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirmişti.
Bildiğim kadarıyla metni de göndermişti. En son da bunu sosyal medyada paylaşmışttı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı da Berat Albayrak’ın istifasını sosyal medyadan görmüş."
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