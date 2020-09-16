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İsrail'de bayraklı protesto: BAE ve Bahreyn bayrakları sökülerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı

İsrail'de Netanya kentindeki bir köprüye asılan BAE ve Bahreyn bayrakları protesto amacıyla indirilirken, yerlerine Filistin bayrağı asıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:47


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