İsrail'de bayraklı protesto: BAE ve Bahreyn bayrakları sökülerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı
İsrail'de Netanya kentindeki bir köprüye asılan BAE ve Bahreyn bayrakları protesto amacıyla indirilirken, yerlerine Filistin bayrağı asıldı.
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