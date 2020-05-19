İstanbul Boğazı'nda havai fişekli kutlama

19 Mayıs 2020 Salı, 22:24

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul’da coşkuyla kutlandı.

Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs’ı saat 21.05’te İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.

“19 MAYIS KUTLU OLSUN”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

* Fırtınalı denizler aşıldı, bin bir güçlükle baş edildi.

* Hepsi bağımsız ve özgür bir ülke içindi.

* Bu şehrin bu ülkenin insanları, pırıl pırıl gençleri açılan yolda yılmadan yorulmadan yürümeye devam edecekler.

* 19 Mayıs kutlu olsun.

İMAMOĞLU: BUGÜNE DAİR BİR MESAJ VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı videolu mesajda hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı hem de Kadir Gecesi mesajlarını iletti.

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyarak başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Özgürlük ve Cumhuriyet yan yana, gelecek ve varlığının sebebi bu duygular. Atamız bizlere bunları emanet etmiş. Bugün 19 Mayıs.

* 19 Mayıs aslında bir umudun başlangıç günü. Bir doğum günü gibi. Atamız İstanbul’dan Samsun’a yola çıktı. Milleti uyandırdı ve milletçe bağımsızlık mücadelesi verildi.

* Bu güzel, cennet vatanı bize emanet ettiler. İstanbul’u, Türkiye’mizin doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini…

* Özgürlükler içerisinde yaşayalım diye. Birbirimize saygı duyalım diye. Minnet duyuyoruz, Mustafa Kemal Atatürk. Minnet duyuyoruz silah arkadaşları ve minnet duyuyoruz bu güzel milletin geçmişine, atasına, ninesine, dedesine…

* Gerçekten 19 Mayıs bizim için çok kıymetli.

“KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

Bugünün aynı zamanda Kadir Gecesi’ne denk geldiğini hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün çok özel. Çünkü aynı zamanda 19 Mayıs Kadir Gecesi’yle aynı gün var oldu.

* Kaç yılda bir olur bilmiyorum. Ama bence bugüne dair bize bir mesaj var. Yani Kuran-ı Kerim’in, peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilişinin gecesi bu gece.

* Ve ilk sözü, yaradanın, ilk ayeti ikra… Yani oku… Yani akıl ve bilimden yana ışık tuttu aslında bize yaradan.

* Hz. Muhammed (S.A.V) peygamberimiz vasıtasıyla… Muazzam bir buluşma.

* Bugün aslında, bu zor günlerde hem bayramımızı kutluyoruz, hem de Kadir Gecesi’nde bu zor günlerden çıkış için dua ediyoruz.

* Bilimin ve aklın ışığında. Özgür bir memleket. Ve hep beraber şunu diyoruz ve istiyoruz ki bütün insanlığa merhamet, bütün insanlığa adalet, bütün insanlığa güzel duygularla beraber dileklerimizi iletiyor, dualarımızı ediyoruz.

* İnşallah Ramazan Bayramı ve sonrasıyla güzel günlerde bir arada olmak ve önümüzdeki yıl 19 Mayıs’ı çok daha canlı kutlamak bu güzel şehirde.

* 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

* Kadir Gecemiz mübarek olsun.

* İstanbulluları ve bütün Türkiye’mizi, cennet vatanımızı saygıyla ve minnetle selamlıyorum.