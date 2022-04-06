İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği askıya alındı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:18

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kenti esir alan sis nedeniyle hem kara trafiği hem de boğaz trafiği etkilendi. Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi.



