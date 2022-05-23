İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan öldürülen hekim Şeyma Biran'a ilişkin açıklama
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan kliniğinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran için İstanbul Diş Hekimleri Odası Biran’ın kliniğinin önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Fail biran önce bulunmalı, gereken ceza verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.
Kadıköy’de bulunan kliniğinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran için İstanbul Diş Hekimleri Odası Biran’ın kliniğinin önünde basın açıklaması düzenledi. Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanları basın açıklamasına katıldı.
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