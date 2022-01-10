İstanbul Eczacı Odası açıkladı: 'Kan sulandırıcı için kutu başına 116 TL ödenecek'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:53

Covid-19 tedavisinde de kullanılan kan sulandırıcının bir ilaç firması tarafından taahhüt edilen indirimi devlete yapmayacağını açıkladı. Artık bu ilaç için kutu başına 116 TL ödenecek.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan, "Ülkemizde bir ilacın SGK tarafından karşılanabilmesi için devletin yapması gereken bir indirim vardır. Her kutu ilaçta üretici firma tarafından taahhüt edilen bir indirimdir. Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki ilaç firmalarından bir tanesi özellikle Covid-19'da çok sık kullanılan kan sulandırıcının artık bu indirimi devlete yapmayacağını açıkladı" dedi.

116 TL farkı olduğunu dile getiren Özcan, "Kamudaki yetkililerin acilen bu durumun çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.