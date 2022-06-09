İstanbul Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
Kadıköy'de ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar kaldırımda yürüyenlere zor anlar yaşattı.
Rıhtım Caddesi'nde ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar, kaldırımda yürüyenlere ve durakta bekleyenre zor anlar yaşattı. Uçmaya çalışırken taksiye çarparak altına giren yavru kargayı, yol kenarına koymaya çalışan kişiye diğer kargalar saldırdı. Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Simitçi Erkan Zorba 'Bir iki kere denk geldi. Yavrularını koruyor herhalde.İnsanlar korkmuyorlar, hatta hoşlarına bile gidiyor, alıştılar artık ' diye konuştu.
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