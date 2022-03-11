İstanbul kara teslim: Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar!

11 Mart 2022 Cuma, 09:40

İstanbul iki yakasında da gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.