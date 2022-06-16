İstanbul Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:09

Olay, Küçükçekmece D - 100 yanyol üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü tekme, tokat minibüs şoförüne saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu. Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.