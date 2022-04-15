İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu: 180 bin doları ATM'ye yüklemişler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 İlde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ÖZEL BİR BANKA 180 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDI
Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yüklediği, ATM'nin sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.
Video Haberler
- Yangında evi yanmıştı: Şimdi kaybolan kedisini arıyor
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
- 'Şakkadanak' Batırel'den 'zam' açıklaması
- 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
- Çete operasyonundan aile içi infaz
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Eski sevgilisini otopark çıkışında bekleyip, darbetti
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP adayını açıkladı
- 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
- Fenerbahçe resmen açıkladı! 5.5 milyon Euro'ya alındı
- Azerbaycan bankasından Türkiye için ev kredisi
- 'Şakkadanak' Batırel'den 'zam' açıklaması
- İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
- Karaburun RES de istemiyor GES de...
- Türk girişimciler ilk çeyrekte 1.1 milyar dolar yatırım
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- WhatsApp'tan mesajlara emoji tepkisi