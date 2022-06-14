İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararı Danıştay'da: TİP'li Sera Kadıgil'den kendisini uyaran daire başkanına cevap

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İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına karşı Danıştay 10.Daire’de açılan davada Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, Daire Başkanı Yılmaz Akçil’e, “Erdoğan hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı Sayın Başkan” dedi. Başkan'ın uyarısının ardından Kadıgil, “O bize ‘sürtük’ diyor ama Sayın Başkan” yanıtını verdi.

ANKA
14 Haziran 2022 Salı, 13:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da açılan davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor.

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