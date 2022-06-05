İstanbul sultangazi'de hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Sultangazi 'de iş yerinin kepenginin parçasını çalan hırsızı güvenlik kamerası kaydetti.
Olay, 2 Haziran Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerinin otomatik kepenklerinde yenilenme çalışması yapıldı. Tadilatta olan iş yerinin kepengini söken firma yetkilileri, öğlen yemeği için yakınlardaki lokantaya gitti. Bu sırada iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra kepengin parçasını omzuna alarak, hızlı adımlarla iş yerinin önünden ayrıldı. O anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin, kısa süre oyalandığı, daha sonra yerde bulunan kepengin parçasını omzuna alarak ayrıldığı, komşu esnafların dikkatini çekmemek için de trafiğin işlek olduğu yolda yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.
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