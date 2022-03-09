İstanbul'a kar giriş yaptı! Arnavutköy'de kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul Arnavutköy'de başladı.
Arnavutköy'de kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.
Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.
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