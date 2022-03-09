İstanbul'a kar giriş yaptı! Arnavutköy'de kar yağışı başladı

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Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul Arnavutköy'de başladı.

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 09:28

Arnavutköy'de kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.

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