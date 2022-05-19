İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde 21 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri sabah saatlerinde Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe ve Pendik ilçelerinde 21 adrese baskın yaptı.

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