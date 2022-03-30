İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Büyükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta yaptığı operasyonlarda, 91 kilogram 540 gram uyuşturucu, 13 kilogram katkı maddesi, 43 kilogram 200 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Narkotik polisi, İstanbul'da 21-24 ve 27 Mart tarihlerinde 4 ilçede operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı ve çoğaltımı için kullanılan adresleri belirleyen polis, 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Büyükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta yapılan operasyonlarda, 42 kilogram 600 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilogram 850 gram toz esrar, 11 kilogram 750 gram skunk, 9 kilogram 590 gram kokain, 8 kilogram 450 gram kristal halde metamfetamin, 13 kilogram, kokain çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, 43 kilogram 200 gram sıvı halde kimyasal madde, 1 kilogram 300 gram Afyon sakızı, 4 adet hassas terazi, vakumlama cihazı, 2 adet tabanca, av tüfeği, 250 adet fişek, 13 bin 500 TL para ele geçirildi.
Toplamda 91 kilogram 540 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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