İstanbul'da çete savaşları! Dehşete düşüren görüntüler

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:21

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde üç ayrı olayda uzun namlulu silahlarla birbirlerine saldıran iki çete arasında yaşanan çatışmalara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PUSU VE ÇAPRAZ ATEŞ

Silahlı çatışmalardan ilki Kasımpaşa, Zincirlikuyu Caddesi üzerinde 22 Ocak günü gece saatlerinde yaşandı. Lüks bir otomobili pusuya düşüren 4 çete üyesinin pompalı tüfeğinde olduğu silahlarla otomobil içerisindeki kişiyi çapraz ateşe aldığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Dört kişinin otomobile düzenlediği silahlı saldırı sırasında yoldan geçen bir kişinin can havliyle kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırı sonucunda yaralanan otomobil sürücüsünün ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Kaptanpaşa Mahallesi’nde yaşanan ikinci çatışmaya ait görüntülerde çete üyelerinin kalaşnikofla karşı taraftaki kişilere saldırı düzenleyip 1 kişiyi yaraladığı görülüyor. Fetihtepe Mahallesi’nde yine aynı gruplar arasında yaşanan 3’üncü olayda da 1 kişi yaralandı.

ÇETE LİDERLERİ ARANIYOR

Beyoğlu’nda 3 farklı olayda 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından düzenlenen operasyonda saldırılara katılan çete üyelerinden 4’ünün yakalandığı ancak çete liderlerinin halen arandığı öğrenildi.