İstanbul’da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da terör örgütleri IŞİD ve El-Kaide/HAD’a yönelik yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD, El-Kaide ve onun alt kolu HAD’a (Huraseddin Tugayları) yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişiler tespit edildi.
İstanbul’un 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirilen zanlıların emniyette ifadeleri alındı.
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