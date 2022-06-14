İstanbul'da Esenyurt'ta polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
Beylikdüzü'nde, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler, kamyonetle polisten kaçarken bir pastaneye girdi. Kamyonetten inerek kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.
Beylikdüzü'nde dün sabah saatlerinde bir inşaattan malzeme çalarken polis tarafından farkedilen 3 şüpheli, kamyonetle kaçmaya çalıştı. Polisin takip ettiği şüpheliler kamyonetle Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bir pastaneye girdi. Kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalışan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, kamyonet ile pastaneye girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Pastane çalışanı Engin Toptaş, "Beyaz bir kamyonet polislerden kaçarken önce hareket halindeki bir arabaya çarptı. Buna rağmen durmadı ve bizim dükkanımıza girdi. Bir arkadaşımız dışarıda kahvaltı yapıyordu. Şans eseri ona bir şey olmadı. Öğle arası olsaydı çok sayıda yaralı olabilirdi. Kazadan sonra da kaçmaya çalıştılar. Polisler arkalarından koştu. Dükkanımızın kafe bölümünde 15-20 bin TL'ik zarar oluştu" dedi.
Video Haberler
- Adana'da işlek caddede drifte 9 bin lira ceza
- Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri