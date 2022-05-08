İstanbul’da ‘Gargamel’ lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda “Gargamel” lakaplı uyuşturucu satıcısı ile bir başka torbacıyı yakaladı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, "Gargamel" lakaplı uyuşturucu tacirini takibe aldı. Şüpheli şahsın Harmantepe Mahallesi’nde bir adrese girdikten yaklaşık 10 dakika sonra çıktığını gören polis, şahsın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Cemalettin Y. etkisiz hale getirilerek üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden 1.5 gram marihuana çıkması üzerine evinde gerçekleştirilen detaylı aramada satışa hazır 42 parça halinde 53 gram marihuana ve 965 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü
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