İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma

24 Kasım 2020 Salı, 09:53

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Murat Akkuş ile Onur T. ve Samet T, semtin meydanında karşı karşıya geldi. Akkuş’u karşısında gören Onur T. belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı. Ateş açılması sonrası Onur T, sol bacağından yaraladığı Akkuş’un üstüne atladı.

SOKAK ORTASINDA GÜPEGÜNDÜZ ÇATIŞTILAR

Yerde arbede sürdüğü esnada Onur T’nin ateş alan tabancası nedeniyle Samet T. panikle yere yattı. Boğuşma esnasında tabancasını yere düşüren Onur T. ise hızla koşarak kaçmaya başladı. Şahıs kaçarken yerden kalkan Akkuş da, üzerindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Onur T’nin kayıplara karıştığı olay sonrası kaçmaya çalışan Samet T. ise kendisini sekerek kovalayan yaralı Akkuş ve arkadaşları tarafından bir işyerinin önünde sıkıştırıldı. Yumruk, tekme ve sopalarla öldüresiye dövülen Samet T. ardından vatandaşların yardımıyla uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY YERİNDE 22 ADET KOVAN BULUNDU

Olayın ardından kendisine ateş açan Onur T’nin yere düşürdüğü tabancayı da alan yaralı Akkuş, silahları sakladıktan sonra kendi imkanlarıyla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışma sonrası çok sayıda ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Önlemin ardından çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis, kavgaya karışanların eşkallerini belirledi. İnceleme ekipleri ise, 22 adet kovan bulunan olay yerindeki bir kuaföre 3 adet, ayakkabıcıya ise 2 adet mermi isabet ettiğini tespit etti.

ÇATIŞMADA KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrasında çalışma yapan polis ekipleri, yaralı Akkuş’un ifadeleri doğrultusunda hem kendi hem de Onur T’nin yere düşürdüğü tabancaları Emniyet Evleri Mahallesi’nde bir sokaktaki kapalı kasa minibüsün altında ele geçirdi. Şüpheli ve mağdur olarak ifadesi alınan Murat Akkuş’a “ateşli silah kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Olaya karışan Onur T. ve Samet T’nin ise “kasten yaralama” suçu nedeniyle polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.