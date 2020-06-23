İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
Çatalca'da çıkan hortuma yolda yakalanan araçtakiler dehşeti yaşadı. İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Çatalca'da hortum çıktı. Aracıyla yolda ilerleyen bir kişi hortuma yolda yakalandı. Dehşeti yaşayan araçtakiler o anaları da cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
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