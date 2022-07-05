İstanbul'da inşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı

05 Temmuz 2022 Salı, 09:58

Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.

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