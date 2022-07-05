İstanbul'da inşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı

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İstanbul Üsküdar'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkılması ile birlikte yolda da toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından inşaatın çevresinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:58

Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.

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İstanbul Üsküdar istinat duvarı

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