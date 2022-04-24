İstanbul'da kadın cinayeti: 3 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldürdü

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İstanbul Başakşehir'de, kavga eden Şemsettin T., 3 çocuğunun gözü önünde eşi Sema T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Defalarca kere bıçak darbesi alan Sema T., kurtulmak için kendisini son anda cama attı ancak başarılı olamadı. Olayın ardından evde gözaltına alınan Şemsettin T., polis tarafından yoğun güvenlik önlemi altında çıkarılırken, çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 16:14

Olay, dün 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürekli kavga ettikleri belirtilen Şemsettin T. ile eşi Sema T. arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şemsettin T., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Sema T.'ye saldırdı.

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