İstanbul'da kadın cinayeti: 3 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldürdü

24 Nisan 2022 Pazar, 16:14

Olay, dün 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürekli kavga ettikleri belirtilen Şemsettin T. ile eşi Sema T. arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şemsettin T., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Sema T.'ye saldırdı.