İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri
İstanbul'da üç gün boyunca aralıklarla yağan kar, dün gece en etkili anlarını yaşadı. Peki İstanbul'da kar ne kadar sürecek?
Türkiye'nin birçok şehri, kar yağışının etkisi altında... İstanbul da yaklaşık 3 gün aralıklarla süren kar yağışının ardından, dün gece adeta kara gömüldü. Yapılan son tahminlere göre; en etkili anlarını dün gece saatlerinde yaşayan kar yağışının, hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
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