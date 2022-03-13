İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

13 Mart 2022 Pazar, 09:45

Türkiye'nin birçok şehri, kar yağışının etkisi altında... İstanbul da yaklaşık 3 gün aralıklarla süren kar yağışının ardından, dün gece adeta kara gömüldü. Yapılan son tahminlere göre; en etkili anlarını dün gece saatlerinde yaşayan kar yağışının, hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.



