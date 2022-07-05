İstanbul'da korkunç kaza! TEM Bağlantı Yolu'nda çalışma yapan işçilere araç çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
İstanbul Bayrampaşa’da TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
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