İstanbul'da korkunç kaza! TEM Bağlantı Yolu'nda çalışma yapan işçilere araç çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Bayrampaşa’da TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:51

Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

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İstanbul bayrampaşa TEM TEM yolu trafik kazası

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