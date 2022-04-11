İstanbul'da lüks otomobillerin amblemlerini çalan iki kişi tutuklandı
Kadıköy, Bostancı'da 5 lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerini ve güvenlik sensörleri çalındı. Olayın failleri, polis ekiplerinin bölgedeki 30 güvenlik kamerasını incelemesin ardından yakalandı.
Olay, 28 Şubat 2022 tarihinde Bostancı Mahallesi'ndeki 5 farklı sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 farklı lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerinin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirleyemediği bir otomobildeki iki şüphelinin olay yerlerine gelerek defalarca keşif yaptığını, bir şüphelinin otomobili kullandığını, diğer şüphelinin ise yaya olarak otomobilleri kontrol ettiğini tespit etti.
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