İstanbul'da lüks otomobillerin amblemlerini çalan iki kişi tutuklandı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:03

Olay, 28 Şubat 2022 tarihinde Bostancı Mahallesi'ndeki 5 farklı sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 farklı lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerinin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirleyemediği bir otomobildeki iki şüphelinin olay yerlerine gelerek defalarca keşif yaptığını, bir şüphelinin otomobili kullandığını, diğer şüphelinin ise yaya olarak otomobilleri kontrol ettiğini tespit etti.