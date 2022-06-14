İstanbul'da martılar kavga etti: Yurttaşlar ayırmak istedi
Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta gerçekleşen martıların kavgasını fotoğrafçı Onur Emirtekim görüntüledi. Kuşlar birbirleri ile kavga ederken çevreden geçen yurttaşların kuşları ayırmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Büyükada'da gerçekleşen martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı. İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu.
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