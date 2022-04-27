İstanbul'da matbaa kurup sahte döviz basan şüphelilere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Kâğıthane’de sahte para basımı yapılarak piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Zeytinburnu’nda matbaaya Kâğıthane’de ise bir eve baskın düzenlendi. Zeytinburnu’nda matbaaya düzenlenen operasyonda, 4 bin adet 100'lük ve 9 bin adet 50'lik sahte euro banknot ele geçirildi.





Kâğıthane'deki evde yapılan aramada ise 100'lük banknotlar halinde kesimi yapılmış, 79 bin sahte dolar, 679 adet madeni sahte 2 avro, ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.