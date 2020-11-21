İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ün koronavirüs salgınını önleme amacıyla yaptığı rutin denetimde, bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar görüntülendi.
Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül tarafından rutin denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında bir marketin alt katında bulunan depo alanının adeta meyhaneye çevrildiği ortaya çıktı.
Alt katta içki tüketen vatandaşlara hem korona tedbirlerinden hem de iş yeri açılış ruhsatı dışında faaliyet göstermekten dolayı mühürlenmesi için belediye ekiplerine bilgi verildi.
Aynı zamanda iş yerine perakende satış yapılması gereken yerde içki sunumu yapılmasından dolayı ilgili maddeden üst sınırdan ceza uygulandığı öğrenildi.
İş yeri sahibi ve müşterilere ceza kesildi. Polisin, 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna içeridekilerden biri, 'Muhabbet ediyoruz, ne yapalım.' yanıtını verdi.
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